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В Крыму снесли отказавшийся обслуживать военных автосервис

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Фото: t.me/shantaev
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В Крыму демонтировали станцию технического обслуживания (СТО), работники которой отказались обслуживать российских военных. Об этом сообщил глава Красногвардейского района полуострова Роман Шантаев, опубликовав в своем Telegram-канале видео, на котором на месте автосервиса теперь находятся лишь разобранные металлоконструкции.

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Шантаев кратко подписал видео: «СТО всё» с пометкой «СвоихНеБросаем», отмечает Regnum.

Как напоминает RT, о планах снести этот автосервис сообщил еще в июне глава крымского парламента Владимир Константинов. Тогда выяснилось, что СТО было построено незаконно.

До этого в Сети появилось видео, на котором был виден военный «КамАЗ» с литерой Z. Автомобиль стоял возле станции техобслуживания со стоящими в боксах легковыми авто.

За кадром мужчина пояснил, что приехал вместе с сослуживцем в СТО произвести ремонт покрышки, однако работники автосервиса отказали им, якобы сказав, что «не помогают военным». Работы также отказались делать и за деньги.

Как передает НСН, владелец СТО Вилен Сейтосманов позднее заявил, что на станции отсутствует шиномонтажное оборудование для ремонта грузовых шин. Он назвал произошедшее недоразумением и отметил, что его станция работает только с легковыми автомобилями.

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