В Брянске столкнулись троллейбус и автобус

В Советском районе Брянска столкнулись троллейбус и автобус. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

В результате аварии один пассажир автобуса — мужчина — получил травмы.

Авария произошла вечером 10 августа на улице Красноармейской. Отъезжавший от остановки общественного транспорта троллейбус с 44-летней женщиной-водителем въехал в автобус «МАЗ» под управлением 40-летнего водителя.

В Ростовской области 10 августа грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на дороге Волгодонск – Зимовники. По данным МВД, водитель грузовика выехал на встречную полосу. Легковой автомобиль загорелся после столкновения, в нем погибли пять человек.