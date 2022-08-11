Один человек погиб в ДТП в Орловской области
Один человек погиб в результате аварии, которая произошла под Ливнами в Орловской области. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МВД.
ДТП произошло 11 августа в 2:55 на автодороге Ливны – Навесное. Водитель Skoda совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль MAN с прицепом.
В результате столкновения пассажирка Skoda — 32-летняя девушка — погибла на месте от полученных травм. Еще один пассажир автомобиля пострадал и был госпитализирован.
В Ростовской области 10 августа грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на дороге Волгодонск – Зимовники. По данным МВД, водитель грузовика выехал на встречную полосу. Легковой автомобиль загорелся после столкновения, в нем погибли пять человек.