Трое детей пострадали от укусов ос в детсаду в Челябинске
Трое детей пострадали в результате нападения ос в детском саду в Челябинске. Об этом сообщает kursdela.biz со ссылкой на управление безопасности жизнедеятельности города.
Инцидент произошел в Центральном районе. В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение от сотрудницы детсада, которая рассказала об агрессивных осах. Насекомые успели покусать троих детей. Прибывшие на место спасатели обнаружили гнездо в конструкции игрового комплекса — деревянной лодке. Гнездо было уничтожено с помощью кипятка и аэрозоля.
Никому из детей медицинская помощь не потребовалась. Малышей отвлекли и успокоили играми.
В конце июля на нашествие насекомых пожаловались жители Ульяновской области. Тысячи мотыльков-вредителей облепили фонарные столбы и деревья.