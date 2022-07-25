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Жители Ульяновска пожаловались на нашествие насекомых

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Фото: Global Look press/Gerhard Zwerger-Schoner
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Ульяновскую область поразило нашествие тысяч мотыльков-вредителей, жители присылают видеозаписи, на которых видно, как насекомые облепили фонарные столбы и деревья, бьются об окна и залетают в квартиры, сообщил 24 июля Центр «Сова».

«Их слишком много, летают повсюду. На нашем 12-м этаже облепили все окна, жена боится на балкон выйти», — написал один из пользователей соцсетей.

Сообщается, что с подобным количеством мотыльков граждане никогда не сталкивались. При этом известно, что мотыльки являются одним из видов непарного шелкопряда, гусеницы которого признаны вредителями практически во всех странах, где были обнаружены. Именно этот вид насекомого ответственен за уничтожение 2000 га лесных насаждений Мелекесского и Новомалыклинского близ Самарской области.

7 июля в Ростовской области установили карантинную зону в связи с появлением южноамериканской томатной моли. По данным регионального отделения Россельхознадзора, насекомое было обнаружено на площади 315 га в Азовском районе. По результатам проверки возникла необходимость установить карантинную зону в селе Самарском.

В начале июля жители и гости Анапы сообщили о нашествии божьих коровок. Насекомые покрывают лежаки, зонты и полотенца на пляжах. Некоторые отдыхающие жалуются на укусы божьих коровок. По словам ученых, жуков привлекает увеличившаяся популяция тли — главной пищи божьих коровок.

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