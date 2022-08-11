Калужская область вошла в пятерку регионов РФ в рейтинге ГТО

Калужская область заняла пятое место среди регионов России в рейтинге ГТО. Об этом в четверг, 11 августа, было объявлено на посвященном Дню физкультурника собрании.

Как пишет газета «Весть», к числу участников проекта присоединилось почти 183 тыс. человек, что составляет 19,5% жителей области в возрасте от 6 лет и старше. В выполнении нормативов комплекса приняли участие более 125 тыс. человек, нормативы комплекса на знак отличия выполнили более 83 тыс. Всего в регионе готовы к труду и обороне 9% жителей.

Самых активных участников наградили памятными медалями. Награды вручил посол ГТО от Калужской области Валерий Кобелев.

Ранее в этот день специалисты из шестой больницы Пекинского университета рассказали, какие виды спорта смогут сократить риск развития деменции.