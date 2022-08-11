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Ученые перечислили снижающие риск развития деменции виды досуга

Medical Xpress: чтение, спорт и рукоделие сократят риск развития деменции
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Weißbrod
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Специалисты из Шестой больницы Пекинского университета рассказали, какие виды спорта смогут сократить риск развития деменции. Результаты метаанализа китайских ученых 10 августа приводит издание Medical Xpress.

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Согласно публикации, метаанализ включал обзор 38 исследований со всего мира. Известно, что общая сумма принявших участие в исследованиях людей превысила 2 млн человек, у которых не было деменции. За участниками следили не менее трех лет. Уточняется, что за указанный период у 74 700 пациентов развилось слабоумие. Испытуемых опрашивали об их видах досуга с помощью анкет или интервью.

В имеющихся результатах указано, что у участников, которые часто читали, играли на музыкальных инструментах или занимались рукоделием, риск слабоумия был ниже на 23%, у спортсменов он сократился на 17%, а у тех, кто проводил свой досуг в компании друзей, семьи и других людей, — на 7%.

«Этот метаанализ показал, что разнообразный досуг может значительно снизить риск развития деменции. В будущем мы проведем исследования, включающие выборку большего размера и более длительное время наблюдения, чтобы выявить больше связей между досугом и деменцией», — приводит слова ведущего автора исследования Лин Лу издание «Ридус».

Ранее, 5 августа, ученые из Школы медицины Маунт-Синай опубликовали исследование, согласно которому активность генов микроглии (иммунных клеток в головном мозге) регулируется протоонкогеном SPI1, который причастен к возникновению болезни Альцгеймера. Отмечается, что изменение его активности меняет работу других генов, что приводит к перестраиванию работы микроглии.

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