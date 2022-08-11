Больше 100 детей пострадали от нападения собак в Иркутской области

С начала 2022 года в Иркутской области 115 детей пострадали от нападения бездомных собак. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка региона Татьяну Афанасьеву.

В некоторых случаях на детей нападали целые стаи бродячих псов. Такие случаи зарегистрированы в Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте и Иркутске. Омбудсмен призывает учить детей, как обходить скопления собак и как вести себя в случае нападения.

Для сравнения: за аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 33 нападения бродячих собак на детей. Афанасьева отметила, что рост числа нападений фиксируется и среди домашних животных. Если в 2021 году пострадали 17 детей, то в 2022 году известно уже о 35 нападениях.

В начале лета на Чукотке малолетняя девочка погибла от укусов ездовой собаки. Уголовное дело возбуждено в отношении охотника, владеющего псом.