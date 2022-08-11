Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»
Мир
Украинские военные второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС
Политика
В Совфеде оценили кандидатуру Арестовича на пост президента Украины
Мир
Аналитик оценил шансы Молдавии на успешный аудит долга «Газпрому»
Мир
В Китае предрекли скорое превращение санкций ЕС против РФ в «мертвые бумаги»
Мир
Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС
Мир
Байдена предостерегли от признания России страной - спонсором терроризма
Мир
Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики
Мир
Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Шольц заявил о продолжении обсуждения ограничения цен на нефть из России

Больше 100 детей пострадали от нападения собак в Иркутской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала 2022 года в Иркутской области 115 детей пострадали от нападения бездомных собак. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка региона Татьяну Афанасьеву.

В некоторых случаях на детей нападали целые стаи бродячих псов. Такие случаи зарегистрированы в Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте и Иркутске. Омбудсмен призывает учить детей, как обходить скопления собак и как вести себя в случае нападения.

Для сравнения: за аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 33 нападения бродячих собак на детей. Афанасьева отметила, что рост числа нападений фиксируется и среди домашних животных. Если в 2021 году пострадали 17 детей, то в 2022 году известно уже о 35 нападениях.

В начале лета на Чукотке малолетняя девочка погибла от укусов ездовой собаки. Уголовное дело возбуждено в отношении охотника, владеющего псом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022