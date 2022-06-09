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Девочка погибла от укусов ездовой собаки на Чукотке

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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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На Чукотке малолетняя девочка погибла от укусов ездовой собаки, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится 9 июня в сообщении на сайте регионального СУ Следственного комитета.

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Дело возбуждено в отношении 53-летнего охотника Чукотского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Gричинение смерти по неосторожности»).

«По данным следствия, 8 июня текущего года в вечернее время в Чукотском районе ездовая собака, принадлежащая местному жителю, напала на малолетнюю девочку», — уточнили в ведомстве.

Ребенок скончался на месте происшествия. В настоящее время проводится следственные действия, назначены экспертизы.

В конце февраля суд признал заместителя начальника службы благоустройства Петропавловск-Камчатского виновной в халатности, которая повлекла смерть 8-летнего мальчика от укусов бездомных собак. Трагедия произошла 4 ноября 2020 года у морского порта Петропавловска-Камчатского.

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