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Мужчина утонул в карьере в Еврейской автономной области

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Житель Еврейской автономной области утонул во время купания в карьере. Тело погибшего вытащили очевидцы.

Трагедия произошла 11 августа на водоеме в районе сопки Лумку-Корань в Смидовичском районе. Мужчина 1991 года рождения решил искупаться, другие отдыхающие вытащили его из воды без признаков жизни. Об этом сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

Спасатели отмечают, что купание в данном водоеме не рекомендуется.

В связи с завершением летнего сезона температура воды в водоемах снижается. Дневные температуры в ЕАО не превышают +25 градусов, ночью температура едва достигает +15 градусов. Жителей региона просят соблюдать осторожность при нахождении у водных объектов.

В Усинском районе Коми в реке нашли тела двух утонувших подростков. 7 августа 14-летняя девочка решила искупаться в реке Усе в поселке Парма, но стала тонуть. Ей на помощь бросился 15-летний друг. Оба несовершеннолетних не смогли выбраться на берег.

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