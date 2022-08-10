Тела двух утонувших подростков нашли в реке в Коми

В Усинском районе Коми в реке нашли тела двух утонувших подростков. Об этом в среду, 10 августа, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел 7 августа в поселке Парма. 14-летняя девочка решила искупаться в реке Усе, но стала тонуть. 15-летний друг попытался спасти ее, однако оба подростка не смогли выплыть.

Тело девочки волонтеры нашли 8 августа. На следующий день водолазы нашли тело мальчика.

По факту инцидента правоохранители начали проверку. Как напомнили в администрации, на территории Усинска в связи с климатическими условиями нет оборудованных для купания пляжей.

7 августа 15-летний мальчик вместе со знакомым поехали рыбачить с моторной лодки на реке Тавде в Свердловской области. При запуске мотора судно опрокинулось, мальчик оказался в воде и утонул. Второго юношу спасли подплывшие рыбаки.