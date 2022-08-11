Жители Мурманской области стали реже жениться

Жители Мурманской области в первом полугодии 2022 года женились на 5,6% реже, чем за тот же период прошлого года. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на Мурманскстат.

В 2022 году в регионе зарегистрировано 1 627 браков. Число разводов также уменьшилось уменьшилось — на 5,2%. Оно составило 1 504.

В январе-мае 2022 года в регионе родились 2 405 человек, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Число умерших сократилось на 7,7% до 4 024 человек, также отмечается в материале.

Ранее, 7 августа, «Известия» писали, что россияне стали чаще заключать брачные договоры в надежде, что нотариально заверенные документы спасут их от несправедливого раздела имущества в случае развода.