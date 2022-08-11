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Карта спецоперации на Украине 11 августа

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на артёмовском и авдеевском направлениях. Фиксируются массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций.

Также уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районе города Лисичанск в воздухе перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня.

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