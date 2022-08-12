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Карта спецоперации на Украине 12 августа

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 12 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более 2 тыс. человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы.

В районах населенных пунктов Опытное и Невельское ДНР потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности. Личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы.

В районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4844 единицы специальной военной автомобильной техники.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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