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В Москве снизилось количество ДТП с участием автомобилей каршеринга

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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За семь месяцев 2022 года количество ДТП с машинами каршеринга в Москве снизилось на 11,5% по отношению к 2021 году, число погибших и пострадавших в таких авариях людей упало на 20% и 12,9% соответственно. Об этом ГИБДД Москвы сообщила 11 августа в своей официальном Telegram-канале.

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По итогам семи месяцев 2022 года в Москве было зарегистрировано 200 ДТП с участием автомобилей каршеринга, в которых 12 человек погибли и 237 получили ранения различной степени тяжести.

Столичные Госавтоинспекторы отчитались о том, что с начала 2022 года сотрудники ДПС Москвы пресекли более 67 тыс. административных правонарушений, допущенных водителями автомобилей каршеринга.

По мнению ведомства, самыми распространенными нарушениями стали управление машиной в нетрезвом виде, управление автомобилем водителем, не имеющим водительских прав, и управление арендованной машиной лицами, незарегистрированными в компании-арендодателе.

1 августа ГИБДД столицы сообщила, что с начала 2022 года в Москве зарегистрировано более 500 дорожных аварий с участием грузового транспорта. В ведомстве отметили, что основными причинами дорожных аварий с грузовиками стало несоблюдение водителями других автомобилей безопасной дистанции.

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