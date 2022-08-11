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В России подешевели смартфоны и гаджеты

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Фото: Global Look press/Karl-Josef Hildenbrand
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Стоимость многих смартфонов и гаджетов в России практически вернулась к уровню начала февраля. Об этом 11 августа пишет газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса Price.ru.

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Снижение цен коснулось моделей Xiaomi, Samsung и IPhone. Подтверждают это и представители отрасли.

«Если сравнивать стоимость устройств в августе с мартом–апрелем, то цены на многие смартфоны, ноутбуки, наушники и умные устройства упали на 20–50%», — рассказали изданию в МТС.

В компании отметили, что падение стоимости гаджетов обусловлено снижением курса рубля, изменениями в логистике и закупочной стоимости товаров, а также доступностью товара на складах.

В свою очередь в Tele 2 добавили, что смартфоны дешевеют также благодаря другим факторам.

«Во–первых, с конца мая часть вендоров стабилизировала поставки. Во–вторых, повысилась устойчивость курса рубля и снизилась ключевая ставка», — отметили в пресс-службе оператора сотовой связи.

Также в компании указали на сокращение объема рынка и падение продаж смартфонов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Мобильная оттепель: цены на гаджеты устремились вниз».

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