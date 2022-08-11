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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии Петербурга

IT-сфера оказалась самой высокооплачиваемой на рынке труда Петербурга
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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На рынке труда Санкт-Петербурга самыми высокооплачиваемыми специалистами по итогам июля стали представители IT–отрасли, пишет 1 1 августа газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные портала портала «Работа.ру».

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Эксперты отмечают кадровый дефицит в IT-сфере. При этом на одно рабочее место претендует до четырех человек.

Кроме того, высокую заработную плату предлагают соискателям юридического профиля. Так, юристы и менеджеры по продаже юридических услуг могут получать в Северной столице до 300 тыс. рублей.

При этом вознаграждение менеджера по продаже недвижимости и вовсе может достигать 500–650 тыс. рублей. Такая сумма чаще всего складывается благодаря проценту от сделок, а не чистому окладу.

Высокие зарплаты предлагают и топ-менеджерам различных компаний, однако размер выплат, как правило, обсуждается с кандидатом по итогам собеседования.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Скупой нанимает дважды: кому в Петербурге платят больше всех».

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