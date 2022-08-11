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На «Госуслугах Авто» появился сервис «Европротокол онлайн»

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Сервис оформления ДТП без вызова сотрудника ГИБДД и заполнения бумажных бланков, «Европротокол онлайн,» появился в приложении «Госуслуги Авто». Об этом 11 августа сообщил Telegram-канал Минцифры России.

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По данным специалистов, сервис ускорит процедуру оформления аварии почти в два раза. Кроме того, участникам ДТП не нужно будет посещать офис страховой компании, так как извещение поступит в страховую онлайн.

«Для оформления электронного европротокола, необходимо указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП, сделать фото места происшествия, указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС», — уточнили в Минцифры.

Для оформления европротокола онлайн оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на госуслугах, в ДТП не должно быть пострадавших, а также не должен быть причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств.

В Минцифры уточнили, что если у участников ДТП нет разногласий и есть фотофиксация повреждений, то сумма возмещения ущерба составит до 400 тыс. рублей.

Если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация в рамках европротокола, страховое возмещение составит 100 тыс. рублей.

При разногласиях и без фотофиксации повреждений автомобилей в рамках европротокола возмещений не будет, пояснили в Минцифры.

Приложение «Госуслуги Авто» начало работать в России в 2021 году.

22 июня в ГИБДД столицы сообщили, что с начала 2022 года в Москве сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 94 586 ДТП без пострадавших Инспекторы напомнили, что для того, чтобы оформить ДТП по европротоколу, необходимо, чтобы в аварии не было пострадавших, в ДТП участвовало только два транспортных средства, повреждения получили только участвующие в аварии автомобили и оба водителя вписаны в действующие полисы ОСАГО.

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