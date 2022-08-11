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Иммунолог рассказал о зонах риска на курортах при росте заболеваемости COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Туристам следует усилить меры предосторожности на фоне роста заболеваемости COVID-19 на популярных курортах: в Турции, Краснодарском крае и Крыму, заявил «Известиям» врач-иммунолог Николай Крючков в четверг, 11 августа.

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«Нет ничего удивительного в том, что в местах большого скопления людей при отсутствии ограничительных мер растет заболеваемость коронавирусом. Заражение происходит не столько на пляжах, сколько в закрытых помещениях», — рассказал он «Известиям».

По словам врача, наивысшие зоны риска — кафе, ночные клубы и общественный транспорт. Риск возрастает, если человек добирается на отдых «на перекладных» и пользуется несколькими видами транспорта, а российские туристы на многие курорты могут добраться только так.

«Чтобы уберечься от заражения, нужно носить маску в поезде и самолете, обрабатывать руки санитайзерами, избегать толпы», — заметил Крючков.

Главная же мера предосторожности перед поездкой — ревакцинация, уверен врач. Даже если турист заразится ковидом, то сможет переболеть быстрее и легче, и отдых не будет испорчен.

«Но прививку следует сделать за три, минимум две недели до поездки — тогда к моменту путешествия сформируется крепкий иммунитет. Если турист спохватился в последний момент, то эффект окажется слабее. Но со временем иммунитет всё равно сформируется, поэтому прививаться надо», — пояснил иммунолог.

В Турции заболеваемость ковидом за последние два месяца поднялась с 7 до 406 тыс. случаев в неделю, согласно данным минздрава страны. В Краснодарском крае число заражений за месяц выросло в 12 раз, в Крыму — в шесть раз, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00 в четверг, 11 августа:

«Чихать в отеле: рост заболеваемости COVID-19 не влияет на продажи туров»

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