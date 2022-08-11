Режиссер Федорченко объяснил недоступность своих фильмов

Режиссер и продюсер Алексей Федорченко — один из самых признанных и титулованных российских авторов, но многие его картины не только никогда не были в российском прокате: их нет ни на стримингах, ни где-либо еще в интернете. К их числу относятся почти все документальные работы Федорченко. Режиссер сообщил «Известиям», что проблема эта — комплексная.

«Зритель ждет штампов. Я со штампами — борюсь. У нас со зрителем разные цели, поэтому я не могу на него ориентироваться. Зритель ждет вчерашнего. Мы работаем с киноязыком, пытаясь найти что-то новое. Это новое зритель потом не принимает. Мой зритель — это очень маленький процент от общего числа. Прокатчики, видимо, это понимают и не хотят заниматься моими фильмами. А я считаю преступлением делать кинореверансы в адрес прокатчиков и зрителей», — объяснил он.

Федорченко убежден, что прокатом его картин мог заняться человек, которому понравились бы его картины и который захотел бы их показать, но таких прокатчиков в стране нет.

«Они, в основном, все ленивые, прокатывают по лекалам, что понятно: массовое производство проще единичного, это я как экономист могу сказать. Работают по американской схеме: реклама — ролик — телеэфир, везде вкладываешь по миллиону, собираешь сто миллионов. Если бы я занялся прокатом, я бы это сделал, но мне неинтересно продавать, интересно делать. От этого я получаю удовольствие», — добавил кинохудожник.

При этом Федорченко признает, что даже критики далеко не всегда способны оценить его картины, потому что работают со штампами. Они чаще всего говорят, не чем фильм отличается от предыдущих, а чем он похож на них, считает кинематографист. Они тоже живут вчерашним днем, ищут аналогии с чем-то уже знакомым. Людей, которые занимаются открытиями в киноязыке, почти нет, уверен постановщик.

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