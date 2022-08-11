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Эксперт рассказал о взломе второй линии обороны украинских формирований

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В Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) 10 августа заявили о полном освобождении поселка Гладосово, находящегося к югу от Артемовска. Российское Минобороны также сообщило о разгроме авиаударами Воздушно-космических сил украинской 56-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Пески.

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В Северске, Соледаре, Артемовске (Бахмут), Авдеевке, Песках проходит вторая линия обороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Сейчас мы ее доламываем. При взятии Артемовска, например, мы зайдем во фланг Краматорско-Славянской группировке. Взятие Соледара позволит ускорить процесс сдачи или разгрома группировки под Северском и сильно повлияет на ситуацию под Артемовском», — считает он.

Все эти населенные пункты союзные силы стараются не атаковать в лоб, а охватывают с флангов, берут засевшего противника в так называемое оперативное окружение и только после этого начинают штурмовые действия, объяснил Леонков.

«В города входят те подразделения союзных сил, которые уже имеют бесценный опыт уличных боев. Они получили его при освобождении Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и других городов. Это слаженные части, которые действуют очень эффективно. В городских боях ВФУ стараются задействовать подразделения из иностранных наемников и наиболее опытных украинских военных специалистов», — продолжил эксперт.

По его словам, украинским формированиям важно удержать вторую линию обороны, и они жертвуют уже наиболее ценными для них силами.

«Выход к Славянску и Краматорску и их освобождение — это не только конец битвы за Донбасс. Но, что самое важное, на смену сложным для наступления урбанизированным районам придут открытые степи западнее Славянска и Краматорска. Там задержаться ВФУ не смогут. Они понимают это и цепляются за оставшиеся под их контролем районы Донбасса из последних сил. Положение у них там тяжелое», — полагает Леонков.

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