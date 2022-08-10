После гибели троих рабочих в Белгородской области возбудили уголовное дело

Следственное управление Следственного комитета России по Белгородской области возбудило уголовное дело по факту гибели троих человек, которые проводили работы по замене погружного насоса в поселке Ровеньки. Об этом в среду, 10 августа, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на ведомство.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По информации правоохранителей, 9 августа сотрудники ООО «Экологические системы» проводили в поселке работы по замене погружного насоса в канализационной системе. Один из мужчин, находясь в колодце, потерял сознание. Два машиниста насосной установки пытались ему помочь и отравились скопившимися в колодце газами. Рабочие умерли до приезда скорой помощи. Еще один человек был госпитализирован.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документы компании и допросили свидетелей. Проводится расследование.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что в Татарстане четверо мужчин отравились газом в канализационном люке, двое из них погибли. Пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу Нижнекамска.