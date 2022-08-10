Один человек погиб в аварии в Тверской области

Один человек стал жертвой ДТП, которое произошло в среду, 10 августа, в Ржевском районе Тверской области. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел в населенном пункте Кокошкино. На 9-м километре автодороги Ржев-Сухуша столкнулись автомобили Renault и ВАЗ-2114. В результате пассажир отечественного автомобиля погиб. Водители машин пострадали и были госпитализированы.

4 августа сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту гибели пенсионера при наезде мусоровоза в Томске. Водитель спецтехники, двигаясь по дворовой территории задним ходом, сбил и переехал 75-летнего пешехода.