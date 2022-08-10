Три человека погибли от клещевого энцефалита и тифа в Красноярском крае

В Красноярском крае в 2022 году в результате присасывания клеща погибли три человека. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

По его словам, погибли жители Манского, Минусинского и Иланского районов в возрасте от 35 до 70 лет. Двое из них заболели клещевым вирусным энцефалитом, а третий заразился сибирским клещевым тифом.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, все погибшие не были привиты.

«Лучшая защита от опасных последствий заболевания или летального исхода — вакцинация. И позаботиться об этом лучше всего заблаговременно. Ведь ставить прививку против клещевого энцефалита можно круглый год», — заявил Дмитрий Горяев.

В июле эксперт высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова рассказала «Известиям», чем опасен клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и где им можно заразиться в России. Также она заявила о необходимости при первых же подозрениях обратиться к врачу и призвала не заниматься самолечением.