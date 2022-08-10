Четыре маршрута закрыли в алтайском заповеднике из-за медведей

В Алтайском крае Тигирекский заповедник закрыл несколько туристических маршрутов из-за появления медведей. Об этом в среду, 10 августа, сообщает altapress.ru со ссылкой на дирекцию природной территории.

В частности, оказались закрытыми экскурсии на Холодный ключ, на Листвяжью гриву и к истокам Большого Тигирека с выходом на гору Разработную (в том числе с прогулкой по Тигирекскому хребту). Маршруты будут закрыты до конца года, так как животные проявляют высокую активность.

Ранее, 3 августа, пожилой мужчина пострадал в результате нападения медведя в Камчатском крае. Пострадавший находится в больнице. Сообщалось, что в регионе обитает одна из самых крупных естественных популяций бурого медведя. Хищников можно встретить практически на всей территории Камчатки, за исключением заболоченных и высокогорных участков.