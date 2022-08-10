Пожар в Окском заповеднике локализовали

Пожар в Окском заповеднике в Рязанской области локализован. Его площадь составила 100 га. Об этом во вторник, 10 августа, заявил ТАСС замдиректора заповедника в области охраны окружающей среды Сергей Меркулов.

Новых очагов возгорания нет, отмечает 62INFO.ru. Идут работы, чтобы не дать пламени разгореться снова — проливка и окончательное тушение.

О пожаре стало известно 7 августа. Он произошел в Кудомском участковом лесничестве Спасского лесничества, низовой пожар подошел к границе Окского заповедника и частично вошел в Чарусское лесничество, пишет РИА «7 новостей».

По предварительной информации, причиной пожара стал удар молнии.