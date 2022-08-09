В Окском заповеднике из-за грозы загорелся лес

Лес на площади 50 га загорелся в Окском заповеднике в Рязанской области после удара молнии. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает 62INFO.ru со ссылкой на представителей заповедника.

Инцидент произошел 7 августа на границе заповедника, в Кудомском лесничестве Спасского района. После этого низовой пожар распространился и на заповедные территории.

«В тот же день для локализации и тушения пожара заповедник направил 12 человек личного состава и 4 единицы техники. По предварительной оценке, площадь, пройденная пожаром, составляет приблизительно 50 га», — рассказали в заповеднике.

Также там призвали граждан не ходить в лес и соблюдать меры противопожарной безопасности, отмечает РИА «7 новостей».