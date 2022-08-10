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Хоккеист Воробьев признался в даче взятки за военный билет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский центральный нападающий клуба СКА Михаил Воробьев признался, что давал взятку для приобретения военного билета. Об этом в среду, 10 августа, он заявил в уфимском суде.

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Спортсмен во время судебного заседания по делу о даче взятки для уклонения от службы в армии признал свою вину.

На момент дачи взятки Воробьев являлся игроком уфимского клуба «Салават Юлаев». Еще один подозреваемый по этому делу, Анвар Сулейманов, также бывший игрок «Салавата Юлаева», во время судебного заседания заявил о неготовности признать вину.

Суд отложил рассмотрение дел Воробьева и Сулейманова на 22 и 25 августа соответственно из-за неявки свидетеля, который находится под домашним арестом.

«В ходе заседания Сулейманов сказал, что после допроса и исследования материалов дела всё пояснит, Воробьев согласился с обвинением», — рассказали в пресс-службе суда.

По данным следствия, в 2019 году Сулейманов, Воробьев и хоккеист Владислав Лукин через посредника дали взятку работнику военкомата, чтобы получить отсрочку или освобождение от прохождения армейской службы. Посредник, передавший деньги, был арестован, а в отношении спортсменов возбудили уголовное дело.

Сулейманов на данный момент выступает за «Салават Юлаев», Лукин и Воробьев — за «Адмирал» и СКА соответственно, передает «Спорт-Экспресс».

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