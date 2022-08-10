В Мурманской области появится ледовый дворец

В Мончегорске в Мурманской области построят ледовый дворец. Концепция объекта утверждена. Об этом в среду, 10 августа, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на главу городской администрации Виктора Садчикова.

Арена будет находиться между улицей Грузовой и проспектом Ленина за физкультурно-оздоровительным комплексом «Умка», отметил он.

Комплекс будет состоять из четырех этажей, включая один подземный. Кроме основного поля и трибун на 3 тыс. посадочных мест здесь будут предусмотрены гостиничные номера, банная рекреация, купель (джакузи), тренажерный зал, пищеблок и кафе.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который займется корректировкой проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в исторической части города. Исполнителю необходимо провести исследовательские, историко-культурные и градостроительные работы, что позволит помочь с сохранением и воссозданием объектов наследия.