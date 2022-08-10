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Пожар в «Леруа Мерлен» на юге Москвы ликвидирован

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Фото: Москва 24
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Возгорание, которое произошло в строительном магазине «Леруа Мерлен», полностью ликвидировано. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

«В 18:18 пожар полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день источник «Известий» сообщал, что в Москве произошло возгорание в магазине «Леруа Мерлен», расположенном на проспекте Лихачева, дом 15.

Отмечается, что возгорание произошло на втором этаже 18-этажного здания на площади 40 кв. м.

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