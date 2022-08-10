В Москве на «Автозаводской» загорелся «Леруа Мерлен»

В Москве произошло возгорание в магазине «Леруа Мерлен», расположенном на проспекте Лихачева, дом 15. Об этом сообщил в среду, 10 августа, источник «Известий».

Магазин занимает первый и второй этажи строящегося здания. Пожар начался на втором этаже.

Площадь возгорания пока уточняется. Со слов администрации здания, все рабочие из него эвакуированы. Проводится проверка помещения.

3 августа сообщалось, что основными версиями пожара на складе Ozon в Подмосковье названы поджог и неисправность электрооборудования. В результате возгорания на складе в Истринском городском округе пострадали три человека.