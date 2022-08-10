Треш-стример в Петербурге залил перцовкой трех бездомных за деньги

В Санкт-Петербурге треш-стример с никнеймом Рупперт за вознаграждение применил перцовый баллончик по отношению к трем бездомным.

Свой поступок стример снял на видео и выложил на YouTube, однако забыл во время записи повернуть камеру в нужную сторону.

На записи можно услышать характерный шипящий звук, с которым распыляется газ из баллончика. Далее Рупперт переворачивает камеру и показывает уже трех людей, сидящих на асфальте и закрывающих лицо руками. Один из них спрашивает стримера: «Почему?», на что Рупперт отвечает нецензурной бранью.

За свой поступок блогер потребовал у подписчиков отправить ему 3 тыс. рублей.

«Спасибо за 3 тыс., всё-всё сделали», — сказал стример.

В августе 2021-го в Измайловском парке в Москве несколько треш-стримеров распылили женщине в лицо перцовый баллончик, передает телеканал «360».