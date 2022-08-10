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В Херсоне вскрыли украинский центр по противодействию интеграции с Россией

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Подрывной аналитический центр киевского режима вскрыт в Херсоне. Об этом 10 августа сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур.

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По его словам, после беседы с силовиками один из руководителей организации Александр Максименко рассказал о методах противодействия интеграции на примере Херсона.

Он сообщил, что аналитическая группа работала в городе до конца июня 2022 года и готовила документы для офиса президента Украины. В центре действовали сотрудники спецслужб, в том числе украинской Службы внешней разведки.

«В нашем центре возникла идея о написании аналитической записки в офис президента «О противодействии интеграции Херсона в состав России». Я писал в этом документе, что нужно, чтобы максимально долго работало казначейство, чтобы не бросали людей и финансировали максимально долго бюджетников и всех, кто здесь находится, чтобы на максимальное время оттянуть процесс интеграции», — объяснил Максименко.

При этом в текстах констатировалось, что пенсии и выплаты бюджетникам начали давать российские власти, отметил он.

Максименко подчеркнул, что на сотрудничество с российскими силовиками пошел добровольно, предоставил информацию о работе центра и передал рабочие документы. Кроме того, он заверил, что в ближайшее время планирует подать документы на получение российского паспорта.

Ранее, 21 июня, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению региона в состав России планируется провести этой осенью.

Вместе с тем он указал на то, что в Херсонской области также налаживается социально-экономическое благополучие, запускаются различные предприятия, банковская система. Кроме того, зарплаты, социальные пособия и пенсии уже выплачиваются в рублях.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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