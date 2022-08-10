МВД объявило в розыск гендиректора Winterberg Group

МВД России объявило в розыск по обвинению в мошенничестве генерального директора Winterberg Group Фабиана Кройхера. Об этом 10 августа сообщает «Интерфакс».

Также в Тверской суд поступило обращение о заочном аресте Кройхера, который является гражданином Германии. Оно будет рассмотрено 24 августа.

«Ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД РФ по Москве об избрании в отношении гражданина ФРГ Фабиана Кройхера меры пресечения в виде заключения под стражу заочно, поступило в суд. Заседание назначено на 24 августа», — заявили в пресс-службе суда.

Кройхеру предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

13 апреля «Коммерсантъ» сообщал, что инвестиционный директор швейцарского фонда Winterberg Group Ильнур Азмуханов также подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Он является фигурантом дела о хищении акций каршеринговой фирмы BelkaCar на сумму €47 млн. Кроме него под подозрением находится гендиректор компании Singular СIS Ральф Новак.