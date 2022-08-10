Три автомобиля столкнулись в Астраханской области

Три автомобиля столкнулись на трассе в Астраханской области. Об этом в среду, 10 августа, сообщает «Ахтубинская правда» со ссылкой на рапорт сотрудника ДПС ГИБДД.

Инцидент произошел накануне, 9 августа, на трассе Волгоград – Астрахань.

Водитель автомобиля «САМС» не выдержал безопасную дистанцию и в итоге совершил столкновение с Mazda CХ-5. Последний от удара вылетел на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-21140». В результате травмы получил водитель отечественной легковушки. Он был госпитализирован, пишет «Астрахань-24».

10 августа в Дальнегорске (Приморский край) столкнулись легковая Toyota Sai и минивэн Toyota LiteAce. В результате пострадали три человека.