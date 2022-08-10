Три человека пострадали при столкновении автомобилей в Приморье
В Дальнегорске (Приморский край) в результате столкновения минивэна и легковушки пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Авария произошла 10 августа на 368-м км автодороги Осиновка — Рудная Пристань. По предварительным данным, водитель легковой Toyota Sai потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном Toyota LiteAce, пишет ИА PrimaMedia.
В результате ДТП пострадали 50-летний водитель легковушки, 64-летний водитель минивэна и его 62-летняя пассажирка. С различными травмами их доставили в больницу.
Как уточняет РИА «Восток-Медиа», автомобили тоже получили серьезные повреждения. У Toyota LiteAce деформирован кузов и выбиты окна, передние двери повисли на петлях. У второй иномарки сильно поврежден капот.
По факту столкновения правоохранительные органы организовали проверку. Обстоятельства устанавливаются.
Утром 10 августа в Приамурье столкнулись легковая Toyota Crown под
управлением 34-летнего мужчины и грузовик Mercedes-Benz Axor. Погибли два человека.