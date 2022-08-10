Два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Приамурье

В Сковородинском районе Амурской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли два человека. Об этом ИА PriamurMedia сообщили в региональном УМВД России.

Авария произошла утром 10 августа на трассе недалеко от села Невер. По предварительным данным, столкнулись легковая Toyota Crown под управлением 34-летнего мужчины и грузовик Mercedes-Benz Axor.

В результате ДТП смертельные травмы получили водитель и пассажир легковушки. Оба погибли на месте. Личность мужчины, находившегося на пассажирском месте, сейчас устанавливается.

Сотрудники полиции организовали проверку.

20 июля в Амурской области столкнулись легковой автомобиль и поезд. Погибли три человека, в том числе 14-летняя девочка. Также в легковушке находились еще две несовершеннолетних, их госпитализировали.