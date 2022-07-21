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Три человека погибли в аварии с поездом и легковушкой в Амурской области

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В Амурской области три человека стали жертвами ДТП с участием поезда и легкового автомобиля. Об этом в среду, 20 июля, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

ДТП произошло в среду, 20 июля, на железнодорожном переезде в границах перегона Украина – Белогорск Забайкальской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся поездом.

Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, сообщает телеканал «360». В результате погибли водитель и два пассажира легковушки.

Уточняется, что переездная сигнализация действовала исправно. Из-за произошедшего на 35 минут был задержан пассажирский поезд №8, следовавший сообщением Новосибирск – Владивосток.

Среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нет. Устанавливается ущерб инфраструктуре и подвижному составу.

В областной прокуратуре рассказали, что одной из погибших была 14-летняя девочка. Кроме того, в автомобиле находились еще две несовершеннолетних, они госпитализированы.

В июне на железнодорожном переезде в Бугурусланском районе Оренбургской области пассажирский поезд врезался в легковую иномарку. В результате пострадала 52-летняя водитель автомобиля.

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