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Бывший вице-губернатор Кировской области осужден на 11 лет за взятки

Суд в Кирове приговорил бывшего вице-губернатора Плитко к 11 годам колонии за взятки
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Фото: СК РФ/kirov.sledcom.ru
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Бывший вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко осужден на 11 лет колонии строгого режима. Об этом в среду, 10 августа, сообщило региональное следственное управление СКР.

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Установлено, что бывший вице-губернатор Кировской области в составе организованной группы с бывшим директором и заместителем директора «Кировгослесхоза» в 2018–2020 годах получали взятки от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение договоров купли-продажи древесины.

В ходе расследования выявлено 18 фактов получения взяток на общую сумму более 23 млн рублей.

«Бывшему вице-губернатору Кировской области назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет со штрафом в размере 25 млн рублей», — говорится в сообщении.

Бывшему директору «Кировгослесхоза» назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе на срок пять лет, а бывшему замдиректора организации — три года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе на срок пять лет.

Подчеркивается, что осужденные взяты под стражу в зале суда.

На вопрос журналистов о намерении обжаловать приговор Плитко ответил утвердительно.

3 апреля Плитко задержали офицеры Федеральной службы безопасности по подозрению в получении взятки. Речь идет о сумме в 3,4 млн рублей. Позднее, 27 мая, следствие установило в деле бывшего вице-губернатора Кировской области еще четыре факта взяточничества на сумму около 2,9 млн рублей. 4 апреля суд арестовал чиновника.

Андрей Плитко стал вице-губернатором области в марте 2019 года. До этого он был замглавы регионального правительства, а прежде работал в Росреестре.

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