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Знак согласия: как восстанавливают «Саур-Могилу»

Открытие мемориального комплекса запланировано на сентябрь
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Как восстанавливают мемориал «Саур-Могила» в ДНР
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
На востоке ДНР продолжается восстановление разрушенного в 2014 году украинской артиллерией мемориального комплекса «Саур-Могила». Как проходят работы — в фотогалерее «Известий»
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Как восстанавливают мемориал «Саур-Могила» в ДНР
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
Первый памятник на Саур-Могиле – одной из высочайших точек Донецкой области – был установлен после Великой Отечественной войны
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Как восстанавливают мемориал «Саур-Могила» в ДНР
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
В 1967 году здесь открыли мемориальный комплекс, посвященный событиям лета 1943 года - тогда в этом районе шли ожесточенные бои с фашистами
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Как восстанавливают мемориал «Саур-Могила» в ДНР
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
В августе 2014 года мемориал был разрушен в ходе постоянных обстрелов ВСУ
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Как восстанавливают мемориал «Саур-Могила» в ДНР
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
В 2016-м власти ДНР заявили о планах восстановить «Саур-Могилу»
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Как восстанавливают мемориал «Саур-Могила» в ДНР
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
В начале этого года было принято решение привести мемориал в первозданный вид, но оставить часть следов от украинских пуль и снарядов в память о проходивших здесь сражениях с украинскими националистами
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Как восстанавливают мемориал «Саур-Могила» в ДНР
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
Памятник восстанавливали по старым чертежам и фотографиям
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Как восстанавливают мемориал «Саур-Могила» в ДНР
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
В работах по реконструкции мемориала принимают участие более 200 человек — военные строители и студенты-волонтеры
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Как восстанавливают мемориал «Саур-Могила» в ДНР
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
Совсем скоро памятник будет готов - работы идут с опережением графика
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Как восстанавливают мемориал «Саур-Могила» в ДНР
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
Открыть мемориал планируют уже в сентябре
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