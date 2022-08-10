Суд передал в Москву дело Google об удалении Tor Browser из магазина приложений
Ленинский райсуд Саратова передал в суд Москвы дело по иску прокуратуры Саратовского района к Google LLC об удалении приложения Tor Browser из магазина Google Play. Соответствующее решение было принято 10 августа.
«Гражданское дело передать по подсудности в Замоскворецкий районный суд Москвы», — цитирует ТАСС судью.
Она также уточнила, что на определение может быть подана частная жалоба в течение 15 дней.
С ходатайством о передаче дела выступили представители Роскомнадзора, отметившие, что это связано с тем, что офис Google находится в столице.
Роскомнадзор 31 мая потребовал от американской корпорации удалить из магазина приложение Tor Browser. Саратовский райсуд признал содержащуюся в браузере информацию запрещенной к распространению в России. Отмечалось, что приложение позволяет пользователям получать доступ к противоправному на территории РФ контенту и совершать уголовные преступления.