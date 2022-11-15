Рождество Пресвятой Богородицы: дата, о чем молятся Деве Марии

21 сентября 2023 года, в среду, на православном календаре Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник не переходящий, один из двенадцати главных церковных.

Согласно преданию, именно в этот день родилась Мария — мать Иисуса Христа. «Известия» публикуют историю и традиции праздника, а также рассказывают, о чем молиться, как провести день, что нельзя делать.

Рождество Пресвятой Богородицы — история праздника

21 сентября появилась на свет Мария — земная мать Спасителя, одна из самых почитаемых святых.

Родителями девочки были Иоаким и Анна. Их обрекали на неимение детей. Однако пара не отчаивалась, много и усердно молилась. И в итоге ангел прибыл к ним с новостью — семья ожидает дочь. Счастливые родители дали слово: девочка посвятит всю свою жизнь служению Богу.

Уже во взрослом возрасте Мария родила сына. В половой контакт она ни с кем не вступала, сын — Иисус — был зачат от Святого Духа.

Рождество Богородицы в 2023: о чем молятся Деве Марии

Воцерковленные люди уверены, что Божия Мать постоянно бывает на Земле. У Марии есть четыре удела: в Дивеево Нижегородской области, в Грузии и Киево-Печерской лавре. Постоянно проживает она на Афоне — на гору категорически запрещен вход женщинам и даже животным женского пола. Проходит постоянное паломничество. Люди молятся и просят каждый о своем, о самом главном:

о выздоровлении,

о зачатии, рождении ребенка и его здоровье,

о поиске пары, замужестве или женитьбе, счастливой семейной жизни,

о повышении благосостояния,

о поддержке святых в тяжелой ситуации,

о небесном покровительстве,

о защите от врагов и помощи военным, которые защищает Родину,

о помощи в направлении на правильный жизненный путь.

Традиции и приметы праздника 21 сентября

21 сентября верующие непременно идут на службу в храм. По пути домой не отказывают в милостыне нуждающимся.

На обед накрывают богатый праздничный стол. Среди прочего, пекут хлеб с буквами «РБ» — Рождество Богородицы. На Руси основными угощениями были пироги с овощами и ягодами урожая нынешнего года. Запивали компотом или киселем. Под запретом — мясо и алкогольные напитки.

Божья Мать покровительствует над женщинами, а потому принято засылать сватов и готовиться к свадьбе до конца года.

Наши предки были уверены: к концу сентября важно завершить все заботы в поле, убрать ульи. При этом следовало не изнурять себя работой.

Примета дня: запрещено сметать крошки после еды на пол, чтобы не вымести прибыль. Нужно отдавать остатки еды животным или птицам.

Что нельзя делать на Рождество Богородицы

У народа есть несколько запретов в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. В их числе:

нельзя ссориться,

запрещено думать плохо — о ком-то или в принципе,

совершать зло — оно вернется, причем в двойном объеме,

шить, вязать, брать в руки ножницы и ножи,

пить алкоголь и отмечать Рождество Богородицы, словно людской день рождения,

отказывать в помощи просящему,

не обувать неудобную обувь, так как мозоли, считали наши предки, будут сулить проблемы.

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