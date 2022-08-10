Один человек пострадал в результате ДТП в Орле

Один человек получил травмы в результате столкновения двух автомобилей в Орле. Об этом в среду, 10 августа, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел ранее, 9 августа, на улице Спивака у дома 15. Водитель Ford столкнулся с Chevrolet, а после этого въехал в дорожный знак. В результате травмы получил пассажир Chevrolet, однако госпитализация не потребовалась — после осмотра его отпустили домой.

Ранее 10 августа в Дальнегорске (Приморский край) столкнулись легковая Toyota Sai и минивэн Toyota LiteAce. В результате пострадали три человека.