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Посещение лесов ограничили в Саратовской области с 10 августа

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Ограничение пребывания граждан в лесах ввели в Саратовской области с 10 августа. Такие меры принимаются в связи с высокой пожарной опасностью.

Приказ об ограничении посещения лесов подписал министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин. Согласно документу, в регионе выросла вероятность появления природных пожаров, а также высохла травянистая растительность. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах нельзя проводить культурно-массовые мероприятия. Также запрещен проезд транспорта, кроме дорог общего пользования. Ограничения действуют в Аркадакском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балаковском, Балашовском, Балтайском, Вольском, Вязовском, Дьяковском, Екатериновском, Ершовском, Красноармейском, Калининском, Лысогорском, Макаровском, Марксовском, Новобурасском, Петровском, Пугачевском, Романовском, Саратовском, Усовском, Черкасском, Ширококарамышском и Энгельсском лесничествах.

Запрет продлится 21 день.

Ранее посещение лесов на три недели ограничили в Татарстане. В ближайшее время в республике ожидается жара.

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