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Посещение лесов ограничили в Татарстане на три недели

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Запрет на пребывание граждан и транспорта в лесах введен в Татарстане на ближайшие три недели. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на республиканское министерство лесного хозяйства.

Постановление опубликовано на портале правовой информации Татарстана. Ограничения действуют с 9 августа в течение 21 дня. Аналогичный запрет вводился в республике 8 июля.

Согласно прогнозам, в ближайшее время в Татарстане ожидается жара.

В 2021 году из-за высокой температуры воздуха посещение лесов ограничивали в республике пять раз. Всего в регионе зарегистрировали 19 лесных пожаров, общая площадь которых составила 210 га. В 2022 году лесные пожары не зарегистрированы, при этом специалисты выявили 397 термических точек.

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