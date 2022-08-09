Посещение лесов ограничили в Татарстане на три недели
Запрет на пребывание граждан и транспорта в лесах введен в Татарстане на ближайшие три недели. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на республиканское министерство лесного хозяйства.
Постановление опубликовано на портале правовой информации Татарстана. Ограничения действуют с 9 августа в течение 21 дня. Аналогичный запрет вводился в республике 8 июля.
Согласно прогнозам, в ближайшее время в Татарстане ожидается жара.
В 2021 году из-за высокой температуры воздуха посещение лесов ограничивали в республике пять раз. Всего в регионе зарегистрировали 19 лесных пожаров, общая площадь которых составила 210 га. В 2022 году лесные пожары не зарегистрированы, при этом специалисты выявили 397 термических точек.