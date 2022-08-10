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Программу расселения аварийного жилья завершат в Подмосковье раньше плана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Московская областная дума приняла закон о заключении допсоглашения с Фондом содействия реформированию ЖКХ, которое касается переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Целью соглашения является досрочное завершение программы, рассчитанной до 2025 года.

По данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Программу предполагается закончить до 31 декабря 2023 года. Фонд готов предоставить Московской области финансовую поддержку.

В рамках соглашения 4,8 тыс. человек улучшат жилищные условия в 2022 году. В 2023 году планируется расселение 12,1 тыс. человек. На эти цели Фонд направит в общей сложности 3,8 млрд рублей.

После завершения текущей программы в регионе стартует расселение домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года.

За июль в Подмосковье удалось расселить 123 аварийных помещения с общей площадью свыше 4,5 тыс. кв. м. Жилищные условия улучшили 290 человек.

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