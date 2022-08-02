Больше 120 семей расселили из аварийного жилья за месяц в Подмосковье

За июль в Московской области расселили 123 аварийных помещения общей площадью свыше 4,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство строительного комплекса.

Жилищные условия улучшили 290 человек. Граждане переехали в квартиры в новостройках. Часть собственников согласилась на компенсацию выкупной стоимости аварийного помещения.

«Это жители 18 городских округов — Богородского, Волоколамского, Дмитровского, Орехово-Зуевского, Пушкинского, Раменского, Рузского, Сергиево-Посадского, Талдомского, а также Воскресенска, Луховиц, Мытищ, Пущино, Солнечногорска, Ступино, Шатуры, Электрогорска и Зарайска», — сообщил министр стройкомплекса Владимир Локтев.

Расселение граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, ведется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».