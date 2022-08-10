Систему вызова медперсонала модернизировали в Находкинской больнице

В Находкинской городской больнице (Приморский край) усовершенствовали систему вызова медперсонала в палаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Внедрение системы палатной сигнализации началось с отделений с большим количеством лежачих больных. Тревожные кнопки установили у кроватей пациентов, а также в туалетах. Сигнал поступает на сестринский пост и включает световую и звуковую сигнализацию, пишет ИА Nakhodka.Media.

«Мы будем расширять ее использование и увеличивать количество кнопок для вызова персонала. Сейчас ими оборудованы палаты для наиболее тяжелых больных», — рассказал заведующий СП «Стационар» горбольницы Денис Семанив.

В конце июня сообщалось, что в Приморском крае на базе шести медицинских учреждений сформируют выездные бригады паллиативной помощи. Аналогичные службы уже действуют в поликлинике № 6 во Владивостоке и краевой детской клинической больнице № 2.