Выездные бригады паллиативной помощи сформируют в Приморье

В Приморском крае на базе шести медицинских учреждений сформируют выездные бригады паллиативной помощи. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Патронажные бригады организуют на базе больниц Арсеньева, Дальнереченска, Дальнегорска, Партизанска, Уссурийска и Вольно-Надеждинского. Аналогичные службы уже сформированы в поликлинике № 6 во Владивостоке и краевой детской клинической больнице № 2.

Медики будут заниматься купированием симптомов, а также доставлять лекарства, медоборудование и изделия. Кроме того, специалисты помогут обучить родственников специфике ухода за близкими, пишет ИА PrimaMedia.

«Всего в крае более 170 коек в больницах для таких пациентов, которым необходимо медицинское вмешательство. Паллиативная служба в Приморье будет расширяться», — рассказала начальник одела оказания медпомощи взрослому населению минздрава Евгения Шутка.

До конца 2022 года отделение паллиативной помощи планируют открыть в Дальнегорской больнице. Сейчас необходимую помощь этой категории пациентов оказывают в Госпитале ветеранов войн, Арсеньевской, Находкинской, Партизанской, Уссурийской горбольницах, Надеждинской, Дальнереченской, Красноармейской, Чугуевской ЦРБ, а также Владивостокской клинической больнице № 1.