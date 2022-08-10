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На востоке Москвы вор вместе с украшениями прихватил с собой собаку

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Фото: Управление МВД РФ по городу Москва
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На востоке Москвы мужчина обокрал квартиру и прихватил с собой собаку породы немецкий шпиц. Злоумышленника задержали правоохранительные органы. Об этом сообщили 10 августа в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

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По данным следствия, 38-летний житель Московской области, находясь в вечернее время в Москве в районе Соколиная Гора на Мироновской улице, обнаружил в одном из домов открытое окно на втором этаже. Забравшись по трубе, он проник в дом и похитил ювелирные украшения и другое имущество на сумму более 130 тыс. рублей.

«Уходя, он прихватил с собой питомца потерпевших — немецкого шпица, стоимость которого оценивается в 70 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители задержали мужчину по его месту жительства. Собака была возвращена владельцам. Ювелирные изделия подозреваемый успел продать.

Следствием отдела МВД РФ по району Соколиная Гора в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Тверской области задержали 34-летнего мужчину, укравшего две иконы, газовый баллон, металлическую кровать, пластиковые панели, два утюга и две сковородки в одном из домов в Осташкове.

Общий ущерб составил 12 300 рублей. Во время допроса мужчина признал вину и рассказал, что часть имущества он продал неизвестному лицу, а другую часть сдал в пункт приема металла.

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